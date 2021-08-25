Белгородские школьники на каникулах практикуют английский с носителями языка

В завершении смены дети пройдут повторное тестирование и получат дипломы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.

«В старооскольском оздоровительном комплексе «Белогорье» стартовала лингвистическая смена», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ее участниками стали 183 ребенка в возрасте до 15 лет. Три недели -с 10 по 30 августа - вместе с ребятами в лагере находятся преподаватели английского и носители языка из США, Канады, Ганы и ЮАР. Подвижные игры, природа, общение со сверстниками - здесь все, как в обычном загородном лагере, но на иностранном языке.

«В первой половине дня дети учатся с преподавателем, во второй – занимаются на разговорных мастер-классах, которые могут проходить в формате рисования, лепки, но обязательно с использованием английского, - рассказала начальник оздоровительного комплекса Елена Грачева.

- Вечером – развлекательные мероприятия, как на русском, так и на иностранном языках. Даже меню, а также спортивные и настольные игры у нас сопряжены с английской речью. В игровом формате каждый ребенок получит 64 часа дополнительного образования. А в завершении смены дети пройдут повторное тестирование и получат дипломы».

В первый день всех ребят протестировали на знание английского языка. Исходя из результатов, разделили на группы по 10 - 15 человек, для каждой из которых определили свою программу обучения. Построены они таким образом, чтобы школьники не просто подтягивали грамматику или разговорные навыки, а растили в себе мотивацию к учебе и интерес к иностранному языку.

Впервые лингвосмену в «Белогорье» организовали еще в 2012 году и после долгого перерыва возобновили в 2019-м. В прошлом году из-за пандемии смену пришлось отменить.