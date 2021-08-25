26 августа в Белгородской области воздух прогреется до 31-го градуса

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 августа на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 26-ти до плюс 31-го градуса.

В Белгороде ночью от 14-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от 28-ми до 30-ти градусов тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время сухой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Перед выходом на улицу надевайте легкую, свободную одежду из натуральных тканей и не забывайте головной убор. Обязательно возьмите с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время.

Осадки в виде дождя в ночное время суток могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.