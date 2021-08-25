Свыше полумиллиона белгородских пенсионеров получат в сентябре по 10 тысяч рублей

Если пенсионер не получит деньги в сентябре, выплата может быть произведена позднее. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Более полумиллиона жителей Белгородчины получат по 10 тысяч рублей в сентябре», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующие указы о дополнительных выплатах подписал президент России Владимир Путин.

Их получат все пенсионеры, независимо от того, продолжают ли они работать. В Белгородской области это 499523 человека. Подавать заявлений не нужно. В документе указано, что выплата будет осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда РФ на основании данных, содержащихся в выплатном или пенсионном деле.

Также по 10 тысяч рублей получат и военные пенсионеры различных ведомств силового блока, а это еще 8374 белгородца. Деньги им выплатят в органах, которые занимаются их пенсионным обеспечением.

При этом жителям региона, которые получают одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, деньги переведет Пенсионный фонд.

Отметим, что на выплаты направят средства из дополнительных доходов государства, не используя резервы. Если пенсионер не получит деньги в сентябре, выплата может быть произведена позднее.