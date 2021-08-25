Еще 136 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48238 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1934 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1950 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1951 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 142 пациента заболели, а выздоровели – 136.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48238 человек, выздоровели – 42672, умерли – 985.

Сейчас из 1604-х госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12361 белгородец - на самоизоляции, 17132 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 124551 – снят с самоизоляции.