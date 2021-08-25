Белгородские студенты и преподаватели покорили Эльбрус

Высота Эльбруса - 5642 метра. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

«Две туристические группы Белгородского госуниверситета под руководством преподавателей факультета физической культуры педагогического института совершили восхождение на высочайшую вершину Европы (5642 метра)», - сообщает пресс-служба НИУ «БелГУ».

«Восхождение на Эльбрус - очень трудное испытание для его участников, - рассказал руководитель турклуба «Вертикаль» Сергей Рыльский. - Это связано с непростыми метеорологическими условиями – морозом, ветром, снегом и многочасовой работой в условиях недостатка кислорода.

Перед подъемом ребята видели на противоположном склоне сход лавины. Участники восхождения стали свидетелями камнепада. Но наша страховка работала надежно, ребята помогали друг другу, проявляя силу воли».

«Я не раз бывал в походах, но этот стал наиболее сложным, - признался студент первого курса факультета физического воспитания НИУ «БелГУ» Никита Рыльский. - Было психологически трудно. Возникало даже желание повернуть назад. Но когда поднялся на вершину и стоял на ней, то радость и гордость за достигнутое были так велики, что забылись все страдания».