В трех муниципалитетах Белгородской области более 70 процентов взрослого населения завершили вакцинацию от COVID-19

Приоритетным препаратом для ревакцинации является «Спутник Лайт». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Белгородской области остается стабильно сложной», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ежедневно инфекцию выявляют у 140 - 145 пациентов. Коечный фонд ковидных госпиталей не изменился – 1925 коек, из которых занято 1641.

В трех муниципалитетах привиты двумя компонентами уже более 70 процентов взрослого населения. В иммунизации активное участие принимают коллективы промышленных предприятий региона. В частности, в 53 трудовых коллективах с численностью работающих более 100 человек вакцинацию прошли свыше 60 процентов сотрудников, а на 18 предприятиях число привитых работников превысило 80 процентов.

В регионе приступили к ревакцинации от коронавирусной инфекции – ее уже прошли более двух тысяч белгородцев. Приоритетной вакциной в данном случае является «Спутник Лайт», рекомендованный Министерством здравоохранения России, так как она изначально предназначалась для лиц, переболевших COVID-19, а также ранее привитых от инфекции.

В то же время граждане могут выбрать для ревакцинации и другой препарат, но только по согласованию с врачом. Имеющийся в регионе запас вакцины позволяет привить порядка 70 тысяч человек.