В ДТП под Белгородом погибла девушка

Водитель и два пассажира с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне около 17 часов 40 минут на 44-м километре автодороги «Короча-Чернянка-Красное» водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21013», съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажирка автомобиля – девушка 1998 года рождения от полученных травм скончалась, а водитель и два пассажира с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

«Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.