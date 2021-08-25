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Происшествия25 августа 2021 9:14

В ДТП под Белгородом погибла девушка

Водитель «Жигулей» не справился с управлением
Алексей СЕРГУНИН
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Водитель и два пассажира с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

Водитель и два пассажира с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне около 17 часов 40 минут на 44-м километре автодороги «Короча-Чернянка-Красное» водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21013», съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пассажирка автомобиля – девушка 1998 года рождения от полученных травм скончалась, а водитель и два пассажира с травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

«Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.