В Белгородской области поймали пьяного охотника

Выявлено 12 правонарушений. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В связи с открытием сезона охоты, который продлится на территории нашего региона до 20 ноября, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области совместно с представителями Управления экологического и охотничьего надзора провели мероприятия по проверке соблюдения охотниками законодательства в области оборота оружия и боеприпасов.

На территории региона было проверено около 600 охотников. Выявлено 12 правонарушений, из них три факта нарушения гражданами правил оборота огнестрельного оружия, а также девять случаев нарушения правил охоты, изъято три единицы оружия.

«По всем фактам нарушения законодательства владельцы оружия привлечены к административной ответственности, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник Алексей Арбузов. - К наиболее тяжким правонарушениям можно отнести ношение охотничьего оружия в состоянии алкогольного опьянения, такой факт был выявлен в Шебекинском районе».

Представитель ведомства также добавил, что перед выездом на охоту необходимо проверить наличие разрешения на хранение и ношение оружия, срок его действия, соответствие модели, калибра, номера оружия данным, внесенным в разрешение.