25 августа в Белгородской области будет +30 градусов тепла

В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов - старайтесь не находиться на улице долгое время. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 августа на территории области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью восточный, от трех до восьми метров в секунду, днем – южный, от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 25-ти до плюс 30-ти градусов.

В Белгороде температура воздуха ночью от 13-ти до 15-ти градусов тепла, днем – от 28-ми до 30-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов - старайтесь не находиться на улице долгое время.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.