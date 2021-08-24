Белгородец распилил машину друга и сдал ее на металлолом

Владелец пытался связаться со злоумышленником, но тот перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний житель Белгорода сообщил в отдел полиции, что у него пропал автомобиль.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – 21-летнего местного жителя.

По предварительным данным, злоумышленник разрешил знакомому на время оставить в своем гараже автомобиль «ВАЗ 21074», который требовал ремонта. Когда подозреваемому потребовались деньги, он распилил машину приятеля и сдал на металл.

Владелец пытался связаться со злоумышленником, но тот перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.