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Происшествия24 августа 2021 15:22

Белгородец распилил машину друга и сдал ее на металлолом

Сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Владелец пытался связаться со злоумышленником, но тот перестал выходить на связь.

Владелец пытался связаться со злоумышленником, но тот перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний житель Белгорода сообщил в отдел полиции, что у него пропал автомобиль.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – 21-летнего местного жителя.

По предварительным данным, злоумышленник разрешил знакомому на время оставить в своем гараже автомобиль «ВАЗ 21074», который требовал ремонта. Когда подозреваемому потребовались деньги, он распилил машину приятеля и сдал на металл.

Владелец пытался связаться со злоумышленником, но тот перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.