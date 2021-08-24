В Белгороде «ГАЗ» столкнулся с автомобилем «МАН»

Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня в Белгороде около 11 часов 30 минут в районе дома № 42 на улице Студенческая водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ 2790», перевозившим воду, наехал на стоящий автомобиль «МАН» в составе прицепа под управлением водителя 1986 года рождения, который выгружал строительные материалы.

«В результате ДТП никто не пострадал», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Транспортные средства получили механические повреждения.