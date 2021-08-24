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Происшествия24 августа 2021 13:54

В Белгороде «ГАЗ» столкнулся с автомобилем «МАН»

В результате ДТП никто не пострадал
Алексей СЕРГУНИН
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Транспортные средства получили механические повреждения.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня в Белгороде около 11 часов 30 минут в районе дома № 42 на улице Студенческая водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ 2790», перевозившим воду, наехал на стоящий автомобиль «МАН» в составе прицепа под управлением водителя 1986 года рождения, который выгружал строительные материалы.

«В результате ДТП никто не пострадал», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Транспортные средства получили механические повреждения.