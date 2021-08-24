В приоритете - сохранение зеленых насаждений. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде обустроили 80 детских игровых и спортивных площадок», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас работа кипит на семи объектах. Строители учитывают рельеф местности и расположение коммуникаций. В приоритете - сохранение зеленых насаждений.

Благоустройство проводят с учетом мнения горожан. Так жители дома на ул. Макаренко, 1а попросили перенести площадку в район дома 3б. Вместо существующей, но уже устаревшей, там построят новую.

Всего в этом году при поддержке главы региона Вячеслава Гладкова в Белгороде построят 202 детских игровых и спортивных площадки. На эти цели из областного бюджета направлено 537 миллионов рублей.