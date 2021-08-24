Свыше 48 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 145 пациентов заболели, а выздоровели - 174.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1957 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.
За это же время 145 пациентов заболели, а выздоровели - 174.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48096 человек, выздоровели - 42536, умерли - 982.
Сейчас из 1599-ти госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
12444 белгородца - на самоизоляции, 17110 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 124249 - сняты с самоизоляции.