Свыше 48 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 145 пациентов заболели, а выздоровели - 174. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1957 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 145 пациентов заболели, а выздоровели - 174.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 48096 человек, выздоровели - 42536, умерли - 982.

Сейчас из 1599-ти госпитализированных 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12444 белгородца - на самоизоляции, 17110 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 124249 - сняты с самоизоляции.