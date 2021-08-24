Треть россиян поменяла отпускные планы из-за пандемии

Неопределенность царит и в планах на лето 2022-го: на наши курорты настроено поехать пока только 14%. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Обнародованы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Более 35% россиян заявили, что их летний отпуск получился таким, каким они хотели его видеть. У 26% - хуже, чем раньше, из-за пандемии и санитарных ограничений. 14% не смогли позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег.

Территориально 45% россиян провели свой летний отпуск дома или на даче. 17% - в Краснодарском крае или в Крыму, 12% путешествовало по России, не заезжая на южные курорты. Лишь 6% сумели отдохнуть за границей.

О новогодних каникулах 46% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. 19% и вовсе уверены, что пандемия до конца этого года не закончится, поэтому каникулы будут домашними. На счет летних отпусков следующего года 38% опрошенных собираются определиться не раньше следующей весны. Всего 14% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 4% россиян твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.