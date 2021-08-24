В Белгородской области задержали похитителя 10-метровой рельсы

Опасаясь приезда полиции, подозреваемый скрылся, оставив машину вместе с похищенным. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже десяти метров рельсы, служившей элементом конструкции навеса, обратился местный фермер.

Мужчина объяснил, что узнал о произошедшем от своего коллеги. Тот видел, как автомобиль «Нива» тащил за собой длинный кусок железа.

Приехав на ферму, мужчина обнаружил, что кто-то отрезал часть 30-метровой рельсы, и, направившись по следу, настиг автомобиль. К этому времени злоумышленник распилил похищенное и погрузил в багажник, но далеко уехать не смог.

«Под грузом у транспортного средства отвалилось колесо», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Опасаясь приезда полиции, подозреваемый скрылся, оставив машину вместе с похищенным.

Несмотря на то, что автомобиль оказался незарегистрированным и снятым с учета, правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель одного из сел.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.