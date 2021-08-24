Один из домов, попавший в список, находится по адресу Королева, 27. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«До конца текущего года в Белгороде утеплят 55 многоквартирных домов», - сообщает пресс-служба городской администрации. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 730 миллионов рублей.

Средства пойдут на утепление фасадов и установку индивидуальных тепловых пунктов. Данные виды работ не входят в обязательный перечень, но будут выполнены по поручению главы региона Вячеслава Гладкова.

Один из домов, попавший в список, находится по адресу Королева, 27. Здесь уже идет комплексный ремонт. Помимо фасада и установки индивидуального теплового пункта, планируется заменить все внутренние инженерные системы, отремонтировать крышу, укрепить фундамент, привести в порядок подвальные помещения.

Всего в текущем году в Белгороде капитально отремонтируют 89 многоэтажек. Общая стоимость работ с учетом софинансирования из областного бюджета составит порядка 1,4 миллиарда рублей.