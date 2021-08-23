Жара покидает Белгородскую область

В Белгороде ночью от десяти до 12-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 27-ми градусов выше ноля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 24 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью от десяти до 12-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 27-ми градусов выше ноля.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Помните - во время сухой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.