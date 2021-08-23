Вопрос разработки стандарта питания для белгородских школьников будет обсуждать через неделю. Фото: Алексей СЕРГУНИН

«На Белгородчине появится единый стандарт школьного питания», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По поручению главы области Вячеслава Гладкова в разработке нового меню для мальчишек и девчонок будут участвовать родители. Свое мнение выскажут и ученики через анонимное анкетирование.

Как только власти составят единый стандарт школьного питания для образовательных учреждений региона, его презентуют родительской общественности и уполномоченным органам.

В региональном департаменте образовании сообщили, что необходимо время, чтобы провести аудит школьных пищеблоков. Затем со столичными учеными доработают научно обоснованный проект регионального школьного меню с учетом пищевой ценности для профильных классов и с вариантами замены блюд для тех, кому по медицинским показаниям требуется специальное питание.

Вячеслав Гладков отметил, что этот процесс необходимо ускорить. А с внедрением нового меню появится и необходимость в обновлении оборудования столовых, но таких заявок до сих пор не поступало.

«Жареная рыба и мясо для детского здоровья - вредны, - заявил врио губернатора. - Мне нужна последовательность действий по разработке стандартов питания для школьников региона. Нужно привлечь специалистов, но мы не можем ждать с вами еще целый месяц, это долго».

Вопрос разработки стандарта питания для белгородских школьников будет обсуждать через неделю.

Отметим, что на сегодняшний день в области порядка 70 тысяч младшеклассников получают одноразовое бесплатное горячее питание. Бесплатный завтрак доступен и для учеников 5-11-х классов. В осенне-зимний период детей обеспечивают яблоками, а также медом с местных пасек.