Белгородские волейболисты выиграли Спартакиаду молодежи России

Наши парни выиграли семь матчей из семи. Фото СШОР 2 Белгородской области

Сборная Белгородской области выиграла волейбольный турнир V летней Спартакиады молодежи России-2021 среди юношей.

На групповом этапе, проходившем в Белореченске (Краснодарский край), участвовали 12 команд.

Белгородцы под руководством Андрея Петрова и Сергея Лазуркина одолели всех соперников по группе - Новосибирскую и Свердловскую область, республику Башкортостан, ХМАО Югру и Ставропольский край.

В плей-офф наши земляки с одинаковым счетом 3:1 переиграли хозяев и сборную Москвы, которая показала 100-процентный результат в другой группе.

В итоге сборная Белгородской области завоевала золотые медали.