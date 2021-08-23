Еще 24 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1641-го госпитализированного 34 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1949 и 1957 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также две жительницы Белгорода 1932 и 1949 годов рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 24.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 47951 человек, выздоровели – 42362, умерли – 980.

Сейчас из 1641-го госпитализированного 34 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12134 белгородца - на самоизоляции, 17083 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 124074 – сняты с самоизоляции.