Белгородские пограничники задержали двух украинцев

Мужчины в обход установленных пунктов пропуска пересекли государственную границу из Украины в Россию. Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Как информирует пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, «во второй декаде августа в Борисовском районе с разницей в несколько часов задержали двух граждан Украины (с их слов, так как документы, удостоверяющие личность у мужчин отсутствовали) 1968 и 1990 годов рождения».

Они в обход установленных пунктов пропуска пересекли государственную границу из Украины в Россию.

В соответствии со ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ» им грозит уголовная ответственность.

Руководство пограничного управления просит информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 50-85-15.