В Белгородской области сын ограбил мать

Обнаружив сбережения и мобильник, находившийся в состоянии опьянения злоумышленник похитил их. Фото: Алексей СЕРГУНИН

46-летняя жительница Валуйского городского округа сообщила в местный отдел полиции, что у нее пропали деньги и мобильный телефон. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого.

«Им оказался 21-летный сын женщины», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, ложась вечером спать, потерпевшая положила свой кошелек с десятью тысячами рублей и мобильный телефон под подушку дивана. Ночью домой вернулся сын женщины. Обнаружив сбережения и мобильник, находившийся в состоянии опьянения злоумышленник похитил их.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) ему грозит до пяти лет лишения свободы.