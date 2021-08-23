В Белгороде в сентябре откроют новый зоопитомник

Сейчас здесь озеленяют прилегающую территорию, оборудуют вольеры, скоро привезут мебель и медпрепараты. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«С идеей о создании приюта для бездомных животных год назад к главе городской администрации обратилась зоозащитница Наталья Пчелкина», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Новый приют на 300 собак находится на улице Коммунальной. В административном здании находится кабинет ветврача, кормокухня, склад, душевая, помещение для инвентаря, зимние вольеры. На прилегающей территории располагаются площадки для выгула собак и летние вольеры.

«Здесь созданы все условия для цивилизованного содержания животных, - пояснила Наталья Пчелкина. - Подведены все коммуникации – свет, газ, вода. Имеется вентиляция. Каждой собаке мы будем искать нового хозяина. Надеемся на помощь волонтеров и всех неравнодушных граждан».

Объект планируют открыть через месяц. Сейчас здесь озеленяют прилегающую территорию, оборудуют вольеры, скоро привезут мебель и медпрепараты.

Вячеслав Гладков назвал строительство современного зоопитомника в Белгороде большим достижением для области и предложил показать его общественности, рассказав о том, как был реализован проект.

Отметим, что в областном центре на ул. Промышленной, 12 работает пансионат по отлову и временному содержанию безнадзорных животных управления Белгорбагоустройство. Сейчас здесь находятся 93 пса.

Пансионат открыт для посетителей, желающих забрать собаку домой, по будням с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон: (4722) 34-01-83.