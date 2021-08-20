В выходные дни в Белгородской области пройдут небольшие дожди

В Белгороде на выходных спадет жара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации синоптиков, в субботу, 21 августа на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Днем и ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночное время возможен туман. При грозах порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура ночью 14-19 тепла, днем воздух прогреется от 25 до 30 градусов. В областном центре ночью 16-18 тепла, днем от 25 до 27 .

В воскресенье также ожидается переменная облачность. В ночное время местами пройдут кратковременные дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем от 24 до 29 тепла. В Белгороде ночью 14-16 тепла, днем от 25 до 27 тепла.