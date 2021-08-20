Глава Белгородской области проводил правоохранителей в служебную командировку на Северный Кавказ

фото: пресс-служба Правительства Белгородской области.

Сводный отряд сотрудников различных подразделений органов внутренних дел Белгородской области отправился выполнять служебный долг в Республику Дагестан. Там они в полугодовой командировке сменят своих коллег, которые обеспечивали правопорядок и безопасность.

Вячеслав Гладков обратился к правоохранителям с напутственным словом:

- Кавказ непростой регион со своими особенностями. Наша страна большая, мы всегда с вами качественно решали любую проблему, когда делали это сообща. У вас есть приказ – исполнять свой боевой долг. Не переживайте за ваших родных и близких. Я готов принимать участие в решении ваших вопросов, связанных, в том числе, со здравоохранением. Ждем с нетерпением вашего возвращения.

Белгородский отряд несет службу на Северном Кавказе уже на протяжении 27 лет. За это время в подобных командировках побывало более 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел региона.