На улицах Белгорода 1 сентября будут дежурить более 600 полицейских

Рядом со школами, лицеями, гимназиями и центрами развития обновят разметку, установят дополнительные дорожные знаки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Более 600 стражей порядка в рамках операции «Внимание – дети!» будут дежурить в первый день учебного года на пешеходных переходах в районе учреждений образования. Помощь им окажет общественность. Такие меры направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Согласно Распоряжению Правительства Белгородской области № 409-р, профилактическая операция пройдет в регионе с 20 августа по 16 сентября. Комплекс мер направлен на формирование у несовершеннолетних и их законных представителей правосознания в сфере дорожного движения, восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на проезжей части улиц и дорог, адаптации детей и подростков к транспортной среде и повышение уровня их защищенности.

Также рядом со школами, лицеями, гимназиями и центрами развития обновят разметку, установят дополнительные дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходные ограждения. Во всех учебных заведениях проведут «Уроки дорожной безопасности» и добровольное тестирование родителей первоклассников на знание ПДД.