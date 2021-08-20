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Общество20 августа 2021 14:12

Белгородская школьница получила награду единственной в мире детской почты

Накануне в Крыму отметили шестой день рождения Почты «Артека»
Екатерина ПАПАКИНА
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Все как у взрослых: письма, открытки, почтальоны и даже конкурсы профессионального мастерства.

Все как у взрослых: письма, открытки, почтальоны и даже конкурсы профессионального мастерства.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Детская почта появилась в знаменитом Международном центре в 2015 году. Ребята из разных его отрядов и лагерей активно обмениваются письмами и открытками. Сегодня это – полноценное отделение связи. А его сотрудниками в нынешнем году смогут стать 200 детей из разных регионов страны - победителей конкурса тематических творческих работ.

В день празднования состоялся конкурс, где ребята соревновались в умении правильно оформить и упаковать отправление, выполняли задания на знание правил международного почтового обмена, выбирали подходящий вид транспорта для доставки посылок и проверяли корректность заполнения таможенной декларации.

Наша Оля Варфоломеева заняла первое место в номинации «Позитив в общении» и стала одним из лучших комиссаров артековской почты.