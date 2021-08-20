«Открытие»: предприятия малого и среднего бизнеса получат компенсацию

Получить возврат комиссии за проведенные операции СПБ могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия.

Возврат комиссии будет осуществляться автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Важно, что речь идет об за операциях в рамках Системы быстрых платежей, совершенных с 1 июля по 31 декабря текущего года.

- Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями, - отметил начальник управления продаж департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Виталий Брикунов.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения.