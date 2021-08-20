В Белгородской области в добровольный пожарных командах несут вахту 146 человек

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

На территории региона создано 75 добровольных пожарных команд. В них трудятся 146 человек, а на вооружении 75 единиц техники. Также в Белгородской области действуют 296 добровольных пожарных дружин. В их составе 923 человека.

Добровольцы с начала года больше 700 раз выезжали на тушения пожаров, 394 возгорания они ликвидировали самостоятельно.

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей области быть бдительными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности. В случае любой чрезвычайной ситуации звоните на Единой телефон службы спасения - 112.