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Общество20 августа 2021 13:09

В Белгородской области в добровольный пожарных командах несут вахту 146 человек

С начала года они выезжали на тушение пожаров больше 700 раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

На территории региона создано 75 добровольных пожарных команд. В них трудятся 146 человек, а на вооружении 75 единиц техники. Также в Белгородской области действуют 296 добровольных пожарных дружин. В их составе 923 человека.

Добровольцы с начала года больше 700 раз выезжали на тушения пожаров, 394 возгорания они ликвидировали самостоятельно.

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей области быть бдительными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности. В случае любой чрезвычайной ситуации звоните на Единой телефон службы спасения - 112.