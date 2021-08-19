Белгородец выплатил бывшей жене 777 тысяч рублей, чтобы не лишиться тягача

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Житель Валуйского района вернул бывшей жене компенсацию совместно нажитого имущества. Согласно решению райсуда, мужчина должен был компенсировать продажу нажитого за годы брака. Супруге полагалось 777 тысяч рублей.

Судебные приставы проверили имущественное положение мужчины и выяснили, что у него в собственности имеется седельный тягач «Freightliner FCL120». На грузовой транспорт наложили арест. А также объяснили, что в случае невыплаты долга, авто выставят на торги.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, в скором времени экс-супруг нашел деньги и в полном объеме выплатил долг жене, чтобы не лишиться тягача.