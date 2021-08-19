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Общество19 августа 2021 14:58

В Белгородской области за сутки сгорели автомобиль и торговый павильон

Спасатели также 10 раз выезжали тушить сухую траву
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Причиной пожара в торговом павильоне мог стать поджог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области

Причиной пожара в торговом павильоне мог стать поджог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области

В регионе за прошедшие сутки произошло 12 пожаров. В десяти случаях пришлось тушить сухую травянистую растительность.

В селе Ковалево Алексеевского городского округа ночью 18 августа загорелся автомобиль «Ауди А4». Огонь полностью уничтожил транспортное средство. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов иномарки.

Ранним утром 19 августа в Дубовом произошел пожар в торговом павильоне. В результате возгорания павильон был полностью уничтожен. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, предполагаемой причиной пожара мог стать поджог.