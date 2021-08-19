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Происшествия19 августа 2021 13:46

В Белгороде водитель мопеда заработал уголовную статью

Он в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД подшофе за рулем
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде водитель мопеда опять попался на пьяной езде.

В Белгороде водитель мопеда опять попался на пьяной езде.

Фото: "КП" Архив

Мопед под управлением 29-летнего жителя Белгорода сотрудники ДПС остановили 11 августа около двух часов ночи на улице Чичерина. По данным пресс-службы УМВД области, по мужчине было заметно, что он сел за руль выпивши. Проведенное освидетельствование только подтвердило подозрения правоохранителей. Проверив водителя по базе данным, полицейские выяснили, что не так давно он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На этот раз в отношении незаконопослушного участника дорожного движения возбудили уголовное дело за повторное нарушение ПДД. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, уголовное наказание за повторное вождение в нетрезвом виде в России ввели с 1 июля 2016 года. В июле этого в статью внесли изменения, ужесточив меру ответственности для водителей, не поддающихся перевоспитанию с первого раза. Теперь тем, у кого уже есть судимость за рецидив пьяной езды либо за пьяное ДТП с летальным исходом или пострадавшими, в случае выявления очередного факта нахождения за рулем в нетрезвом виде грозит до трех лет лишения свободы.