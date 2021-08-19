Белгородца подозревают в том, что он ударил пенсионерку стулом по голове

Белгородец ударил пенсионерку стулом по голове Фото: "КП" Архив

Конфликтная ситуация произошла в одной из квартир Белгорода. По предварительным данным, 67-летняя приехала к сыну и обнаружила, что временно поселившийся у него приятель не торопится съезжать. Между пенсионеркой и злоупотребляющим гостеприимством 37-летним мужчиной вспыхнула ссора. Во время конфликта он ударил пожилую женщину стулом по голове. Скорую помощь ей вызвал сын. Медики в свою очередь сообщили о пенсионерке, поступившей в больницу с травмой криминального характера, в полицию.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.