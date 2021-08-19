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Происшествия19 августа 2021 12:44

Белгородца подозревают в том, что он ударил пенсионерку стулом по голове

Конфликт произошел из-за того, что загостившийся мужчина не хотел съезжать из квартиры, принадлежащей сыну пожилой женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец ударил пенсионерку стулом по голове

Белгородец ударил пенсионерку стулом по голове

Фото: "КП" Архив

Конфликтная ситуация произошла в одной из квартир Белгорода. По предварительным данным, 67-летняя приехала к сыну и обнаружила, что временно поселившийся у него приятель не торопится съезжать. Между пенсионеркой и злоупотребляющим гостеприимством 37-летним мужчиной вспыхнула ссора. Во время конфликта он ударил пожилую женщину стулом по голове. Скорую помощь ей вызвал сын. Медики в свою очередь сообщили о пенсионерке, поступившей в больницу с травмой криминального характера, в полицию.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.