В Белгородской области силовики изъяли более 600 ящиков немаркированного алкоголя

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В Белгородской области сотрудники УФСБ и УМВД региона пресекли поступление крупной партии немаркированной алкогольной продукции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли у двух жителей Волоконовского района больше 600 ящиков горячительных напитков. Всю продукцию, среди которой были и брендовые напитки, злоумышленники планировали реализовать на территории области.

По оценкам экспертов, стоимость изъятого алкоголя составляет больше шести миллионов рублей.

Волоконовский районный суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 3 ст.180 УК России. Каждый из фигурантов получил 2 года колонии общего режима. Кроме того, на основании гражданских исков правообладателей алкогольной продукции в их пользу судом принято решение о взыскании с осужденных более 1 миллиона 800 тысяч рублей.