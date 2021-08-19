Новый учебный год: выросшие расходы и неприятие удаленки

Причинами роста цен на сборы детей к школе большинство считает пандемию COVID-19 и высокую инфляцию. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Большинство россиян считает цены на школьные принадлежности и форму завышенными - выше всего этот процент в Сибири и на Дальнем Востоке. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящей в ее состав страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Сибиряки также отмечают и увеличение расходов на сборы ребенка в школу. При этом 46% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои вложения в сумму не более 20 тысяч рублей. А ведь помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают и традиционные школьные сборы. В качестве основных россияне называют сборы на школьные принадлежности и учебники, мелкий ремонт в классе и его обустройство, подарки учителям, экскурсии и поездки, а также школьное питание. Но есть и те, кто вовсе не сдает деньги на школу – целых 10%.

Кстати, несмотря на продолжающуюся пандемию, 76% опрошенных категорически выступают за учебу в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования. Наиболее решительно настроены жители Дальнего Востока. Почти четверть респондентов настроена лояльней: использование гибридного режима – очного и в онлайне - в зависимости от эпидемической ситуации.