Фёдор Емельяненко готовится защитить кандидатскую

Фото: архив НИУ «БелГУ».

Завершен начальный этап научной деятельности многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам – как уверены преподаватели вуза, совсем скоро состоится защита его кандидатской. Сообщается, что диссертация Фёдора Емельяненко будет посвящена духовно-нравственному воспитанию единоборцев смешанного стиля, а в ее основу лягут наработки, которые были сделаны во время подготовки научно-квалификационной работы в аспирантуре. Специалисты отмечают, что тема диссертации сегодня как никогда актуальна для подготовки спортсменов. И не только в единоборствах, но и в целом в условиях современного спортивного мира.

Получая диплом, титулованный боец выразил благодарность преподавательскому составу университета и выразил надежду, что кандидатскую степень он будет защищать именно в БелГУ. Отдельные добрые слова чемпиона - Старооскольскому филиалу, где началось его обучение в вузе. Напомним, по существующей традиции открытия именных аудиторий, 5 лет назад там была открыта аудитория, посвященная Федору.

– Я благодарен родному филиалу за создание кафедры педагогики и физической культуры, именной аудитории и, думаю, что в ближайшее время мы попросим создать там кафедру смешанных единоборств, - признался Емельяненко. - Потому что ребята, которые у нас успешно выступают на чемпионатах страны, Европы, мира, все себя реализуют, все являются выпускниками или студентами нашего университета.