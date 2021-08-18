В Белгородской области работника РЖД осудили за злоупотребление должностными полномочиями

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники УФСБ России по Белгородской области установили, что работник Лев Толстовской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» злоупотреблял должностными полномочиями. Должностное лицо за крупную взятку незаконно организовало ремонтные работы на железнодорожном переезде автодороги Разумное - Ольшанец.

В отношении фигуранта, на основании переданных УФСБ материалов, Воронежский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

Свердловский районный суд Белгорода признал должностное лицо виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей и лишения права занимать руководящие должности в течение 2-х лет.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, апелляционным решением Белгородского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу.