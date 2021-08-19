В Белгороде с 10 по 12 сентября пройдет международный фестиваль «Белгород в цвету»

в Белгороде пройдет фестиваль ландшафтного дизайна Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Организаторы и участники активно готовятся к фестивалю, который пройдет в Белгороде уже меньше чем через месяц. Уже началась разметка территорий. Жителей и гостей областного центра ждут сразу на двух площадках: на ул. 50-летия Белгородской области и в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина.

В рамках фестиваля состоятся деловая программа, более 70 мастер-классов, интерактивно-развлекательные мероприятия и многое другое. За победу в конкурсах фестиваля поборются школьники, студенты, муниципалитеты, городские кафе и магазины.

- Фестиваль – это место, где встречаются любители и профессионалы, объединенные общей идеей – сделать окружающий мир красивым и гармоничным, оставить последующим поколениям пространства, в которых хочется жить. «Белгород в цвету» – это уникальный праздник, объединяющий в себе естественную красоту природы и талант человека, – подчеркнула координатор фестиваля, председатель Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при Московской торгово-промышленной палате Карина Лазарева.