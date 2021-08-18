Белгородец оплатил 83 штрафа жены, чтобы та не лишилась автомобиля

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Белгордка регулярно превышала скоростной режим, в результате чего накопила 83 штрафа ГИБДД. Однако оплачивать их не спешила и игнорировала требования о явке в отделение судебных приставов. Общая сумма задолженности автоледи по штрафам составила более 47 тысяч рублей.

Поскольку добровольно расплачиваться с долгами женщина не хотела, судебный пристав-исполнитель приступил к мерам принудительного исполнения. Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банке, а также, установил, что в собственности у нарушительницы скоростного режима имеется автомобиль «Nissan Tiida», жилой дом, площадью 103 кв.м. и 2 земельных участка. В отношении автомобиля и недвижимости судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия.

Но и эти меры не повлияли на должницу. После того, как женщину остановили сотрудники ГАИ и наложили арест на автомобиль, объяснив, что он может уйти с молотка, нарушительница нашла способ сохранить средство передвижения.

Она рассказала супругу о сложившейся ситуации. Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, муж должницы незамедлительно прибыл к месту проведения исполнительных действий и полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор – 96 тысяч рублей.