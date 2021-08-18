В Белгороде осенью откроют новую смотровую площадку

фото: с сайта Правительства Белгородской области.

В сквере на проспекте Ватутина обустроят пешеходные дорожки, поставят скамейки, урны и уличные фонари. Здесь также добавят спортивную и детскую площадки. Уже посадили дуб перед Пушкинской библиотекой. Рядом в ближайшее время установят бронзовую скульптуру «Кот ученый».

Как сообщается на сайте регионального Правительства, новый сквер создают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в голосовании за дизайн-проекты участвовали жители шести муниципальных образований Белгородской области: Алексеевский, Валуйский, Губкинский, Новооскольский городские округа, Белгородский район и областной центр. Объекты-победители преобразят уже в следующем году.