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Общество18 августа 2021 15:47

В Белгороде осенью откроют новую смотровую площадку

Ремонтные работы в сквере на проспекте Ватутина планируют завершить к середине октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта Правительства Белгородской области.

фото: с сайта Правительства Белгородской области.

В сквере на проспекте Ватутина обустроят пешеходные дорожки, поставят скамейки, урны и уличные фонари. Здесь также добавят спортивную и детскую площадки. Уже посадили дуб перед Пушкинской библиотекой. Рядом в ближайшее время установят бронзовую скульптуру «Кот ученый».

Как сообщается на сайте регионального Правительства, новый сквер создают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в голосовании за дизайн-проекты участвовали жители шести муниципальных образований Белгородской области: Алексеевский, Валуйский, Губкинский, Новооскольский городские округа, Белгородский район и областной центр. Объекты-победители преобразят уже в следующем году.