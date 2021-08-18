В центре Белгорода под колеса «Мерседеса» попал пешеход

В Белгороде под колеса иномарки попал пешеход. Фото: "КП" Архив

В Белгороде в результате ДТП пострадал пешеход. По предварительным данным, сегодня, 18 августа, коло 10 утра на улице Садовая в районе дома 25 «А» «Мерседес Бенц» совершил наезд на молодого человека. За рулем автомобиля находился 45-летний водитель. 23-летний пешеход пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил телесные повреждения. Его госпитализировали.