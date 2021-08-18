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Происшествия18 августа 2021 14:58

В центре Белгорода под колеса «Мерседеса» попал пешеход

Пострадавшего с травмами доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде под колеса иномарки попал пешеход.

В Белгороде под колеса иномарки попал пешеход.

Фото: "КП" Архив

В Белгороде в результате ДТП пострадал пешеход. По предварительным данным, сегодня, 18 августа, коло 10 утра на улице Садовая в районе дома 25 «А» «Мерседес Бенц» совершил наезд на молодого человека. За рулем автомобиля находился 45-летний водитель. 23-летний пешеход пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек получил телесные повреждения. Его госпитализировали.