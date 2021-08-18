В Белгородском районе полиция задержала любителя сыра с поличным

В Белгородской области любитель сыра может лишиться свободы Фото: "КП" Архив

В Стрелецком Белгородского района сотрудники уголовного розыска заметили, как сотрудница супермаркета пытается забрать пакет у незнакомца. Оперативники бросились на помощь женщине и задержали нарушителя.

Выяснилось, что 24-летний местный житель ранее уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. По предварительным данным, молодой человек вошел в магазин и положил в свой портфель из холодильника 35 кусков сыра. Оплачивать покупку он не собирался. Сотрудница супермаркета попыталась остановить злоумышленника, но он ее игнорировал и попытался скрыться.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.