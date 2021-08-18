Белгород против Воронежа и Курска: 20 августа стартует Кубок Черноземья по футболу

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Напомним, что с сезона-2002 «КП-Воронеж» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона.

С нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея.

Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Первый матч в рамках турнира состоится 20 августа, когда «Факел-М» примет на своем поле курян. А финиширует осенний этап «Кубка Черноземья» 4 ноября в Белгороде, когда «Салют» сыграет дома с воронежскими футболистами.