В ДТП под Белгородом погиб велосипедист

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Во вторник, 17 августа, на территории региона произошло 6 ДТП. В Прохоровском районе – со смертельным исходом. По предварительным данным, вечером 41-летний водитель на отечественной четверке наехал на 60-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.

В Волоконовском районе автомобилистка не уступила дорогу мопеду и столкнулась с ним. Водитель мопеда получил телесные повреждения. В Чернянском районе водитель «двенадцатой» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Приора». Водитель «Лады» был нетрезв, травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ».

В Ивнянском районе нетрезвый водитель иномарки, не рассчитав скорость и безопасное расстояние, въехал в КамАЗ. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Мицубиши» - 58 и 54-летние мужчины, получили телесные повреждения.

В Белгороде водитель «Опель Астра» на повороте не предоставил преимущество в движении и наехал на велосипедиста. Велосипедист получил травмы. В Белгородском районе автомобилист на «Лада Калина» на скорости съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.