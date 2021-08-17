В Белгороде открылся еще один пункт вакцинации

фото: с сайта Губернатора и Правительства Белгородской области.

Прививочный пункт оборудован в соответствии со всеми требованиями и расположен на первом этаже в зоне доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он работает дважды в неделю: во вторник - с 10 до 13, в среду – с 13 до 16 часов.

- Ориентир изначально был на категорию 60+, потому что эти люди наиболее уязвимы. Мы провели большую просветительскую работу, общались с общественными организациями, представителями ТОСов, местными жителями. Изготовили рекламные буклеты, где указаны контактные телефоны для записи, – рассказала директор многопрофильного центра реабилитации Марина Тужилова.

Белгородцы могут посетить пункт по предварительной записи. Также медики могут проконсультировать тех, кто собирается вакцинироваться.