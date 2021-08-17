«Открытие»: ставки по рублевым вкладам выросли

С сегодняшнего дня ставки по всей линейке депозитов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» повысились на 0,4-0,8%. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В частности, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока). По расходно-пополняемому депозиту «Свободное управление» максимальная ставка достигла 5,5% годовых. А для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» дополнительная надбавка в размере 0,2 процентных пункта к процентной ставке применима для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.

Все вклады можно открыть как лично в офисе, так и удаленно. Подробности - на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».