Росгвардейцы задержали белгородку с 15 свертками синтетического наркотика

Во время патрулирования внимание сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона привлекли мужчина и женщина. Они все время оглядывались и пытались что-то спрятать. Правоохранители решили проверить документы подозрительных незнакомцев.

Во время беседы с росгвардейцами белгородцы невнятно изъяснялись и путались в показаниях. Они так и не смогли объяснить, что делали на этой территории. На место происшествия вызвали сотрудников регионального наркоконтроля МВД. Во время досмотра у женщины обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой 12,66 грамм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.