В Белгородской области определили лучшего огнеборца

Фото: архив Управления лесами Белгородской области.

Конкурсные испытания включали в себя теоретическую и практическую части. Оценивалось все: от знания законодательства до физической подготовки участников и умения преодолеть лесопожарную полосу препятствий. Итоговая оценка конкурсантов подводилась по бальной системе с учетом контрольного времени и штрафных баллов.

По итогам состязаний первое место завоевал Сергей Мещеряков, начальник ЛПС-2 ОГСАУ «Лесопожарный центр». Отметим, что Сергей Александрович уже не единожды представлял Белгородчину на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства, стабильно получая место в десятке сильнейших. В нынешнем сентябре он снова отправится в Московскую область защищать честь нашего региона.

Что касается регионального этапа, то второе и третье места профсоревнования завоевали разнорабочий Красненского участка ОГАУ «Алексеевский лесхоз» Юрий Горбуненко и рабочий лесопожарной бригады ОГСАУ «Лесопожарный центр» Владимир Алексеев.