В Белгородской области с карточки пенсионера сняли 75 тысяч рублей

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В полицию Старого Оскола обратился 68-летний местный житель. Мужчина сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее 75 тысяч рублей. Участковые уполномоченные совместно с оперативниками вычислили подозреваемого в краже. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у сына пенсионера. Лежавшая на полке банковская карта приглянулась ему. Позже, воспользовавшись написанным на её обратной стороне пин-кодом, подозреваемый снял и потратил сбережения пожилого мужчины.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.