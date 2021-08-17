Начальник штаба Управления Росгвардии по Белгородской области удостоен государственной награды

фото: пресс-служба Управления Росгвардии оп Белгородской области.

Торжественные мероприятия в честь празднования векового юбилея Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошли в Москве. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов, вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам оперативно-территориального объединения.

В честь праздничных событий, а также за высокие показатели, профессиональное мастерство и выучку при выполнении служебно-боевых задач и участии в проведении тактических и командно-штабных учений, Указом Президента Российской Федерации начальник штаба - заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Евгений Яковлев награжден медалью Жукова.

- Несомненно, это очень почетная награда. Это заслуга всего коллектива, ведь результаты, которых мы достигли, складывались в копилку всем личным составом территориального ведомства Росгвардии, - отметил Евгений Яковлев.